Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü A.M.A. (16) ve arkasındaki B.T. (15), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- Enez karayolu 1’inci kilometrede meydana geldi. Keşan’dan Enez yönüne gitmekte olan S.G. yönetimindeki 59 AAK 530 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen ve ana yola çıkan A.M.A.'nın kullandığı elektrik bisiklete çarptı. Kazada, A.M.A. ve arkasında oturan arkadaşı B.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü S.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.