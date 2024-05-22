Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt ve sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor

Ekipler, yatırım programında bulunan Uzunköprü Malkoç köyü gölet onarımı, Enez Sultaniçe köyündeki 3 yeraltı kuyusu kapalı sistem sulama hattı yapımı ve Enez Yenice köyündeki 3 kapalı sistem sulama hattı projesini de tamamladı.

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