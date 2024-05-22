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        Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt ve sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak asfalt ve 2024 yatırım programında yer alan sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:50
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        Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt ve sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak asfalt ve 2024 yatırım programında yer alan sulama hattı çalışmalarını sürdürüyor.

        Yol yapım ekipleri, Keşan'da Yayla sahil yolu ve Şabanmera köyü arasındaki 7 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

        Ekipler, yatırım programında bulunan Uzunköprü Malkoç köyü gölet onarımı, Enez Sultaniçe köyündeki 3 yeraltı kuyusu kapalı sistem sulama hattı yapımı ve Enez Yenice köyündeki 3 kapalı sistem sulama hattı projesini de tamamladı.

        Yatırım programında bulunan projelerle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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