Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor

        DOĞUKAN VURGUN - Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında "arı kuşu" olarak anılan (Merops apiaster) kuş türü, Türkiye-Yunanistan sınırında doğayı renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DOĞUKAN VURGUN - Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında "arı kuşu" olarak anılan (Merops apiaster) kuş türü, Türkiye-Yunanistan sınırında doğayı renklendiriyor.

        Kışı Afrika'da, yaz aylarını Avrupa kıtasında geçiren arı kuşu, kuş göç yolu üzerinde bulunan Edirne'ye geldi.

        Edirne'de sınıra yakın bir alanda koloniler halinde yerleşen arı kuşları, toprak oyuklarına yaptığı yuvalarda yavrularını büyütmeye hazırlanıyor.

        Yeşil gövdesi, renkli kanatları, zarif yapılarıyla dikkatleri çeken Türkiye-Yunanistan sınırının misafirleri, yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda bölgeden ayrılacak.

        Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünden 333'ünün Trakya'da, 250'den fazlasının da Edirne'de görüldüğünü söyledi.

        Arı kuşlarının yaz göçmeni kuşlar arasında yer aldığını, mart ayı sonlarına doğru Edirne'ye gelen türün sonbaharda sıcak ülkelere göç edeceğini anlatan Kaya, koloniler halinde yaşayan bu kuşların genelde yuvalarını sakin bölgelere yaptıklarını dile getirdi.

        Bu kuşların diğer kuşlardan farklı olarak ağaçlara değil toprak zemine yuva yaptığını vurgulayan Kaya, dişi kuşların 4 ila 6 yumurta yaptığını aktardı.

        Kuşların sınır bölgesinde yoğun olarak görüldüğüne işaret eden Kaya, "Burada rahatsız edilmiyorlar. Bu nedenle sayıları fazla. Her yıl genelde aynı bölgeye yuvalarını yapıyorlar. Anne arı kuşları, yavrular yumurtadan çıkana kadar yuvadan ayrılmadan bekliyor. Bu süreçte yuvayı koruma görevi ise erkek arı kuşlarına düşüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Edirne'de Osmanlı saray şerbetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Edirne'de Osmanlı saray şerbetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu
        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu
        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)
        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)
        Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği kuruluşunun 10'uncu yılını ku...
        Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği kuruluşunun 10'uncu yılını ku...