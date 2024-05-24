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        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)

        'YANILTICIVE SUÇLAYICI PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Koruklu köyünde, tarım arazilerinin tarımsal niteliğini bozduğu gerekçesiyle 'Tiny House' adı verilen taşınabilir evlerin yıkımına ilişkin, Edirne İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Tiny House' adı verilen taşınabilir evlerin yıkımı sırasında sosyal medya hesaplarında paylaşılan yanıltıcı ve suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:00
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        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)
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        'YANILTICIVE SUÇLAYICI PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

        Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Koruklu köyünde, tarım arazilerinin tarımsal niteliğini bozduğu gerekçesiyle 'Tiny House' adı verilen taşınabilir evlerin yıkımına ilişkin, Edirne İl Özel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 'Tiny House' adı verilen taşınabilir evlerin yıkımı sırasında sosyal medya hesaplarında paylaşılan yanıltıcı ve suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve kamuoyunu yanıltıcı görüntüler ile yapılan paylaşımların içeriğindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görüntülerde yer alan yıkım işlemi İdaremiz tarafından değil, Kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir. Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve İdaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek Tiny House’ların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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