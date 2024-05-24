Edirne'de "Ayizi Dergisi Edebiyat Dizisi: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Necip Fazıl Kısakürek'in fikirleri ve eserlerinin Türk toplumunu beslemeye devam ettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim ve Düşünce Topluluğu ve Ayizi Dergisi iş birliğinde "Ayizi Dergisi Edebiyat Dizisi: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Kısakürek'in 41'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panelde Bıyıklı ve şair Osman Arslan, Kısakürek'in hayatı ve fikirleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bıyıklı, Kısakürek'in Türk edebiyatının zirve isimlerinden biri olduğunu söyledi. Büyük şahsiyetlerin eserleriyle ölümlerinden sonra da nesilleri beslemeye devam ettiğini belirten Bıyıklı, "Necip Fazıl Kısakürek bizim öncülerimizden birisi. Gerek hayatında gerek vefatından sonra Türk toplumunu her açıdan beslemeye devam ediyor. Türk milletine öncülük ediyor. Dolu dolu çok örnek bir hayat. Ömrünü bu milletin inancı ve değerleri için mücadeleyle geçirmiş bir şahsiyet." dedi. Bıyıklı, Kısakürek'in edebiyatın her alanında önemli eserler verdiğini vurguladı.

Bu eserlerin Türk milletini aydınlattığını anlatan Bıyıklı, şunları kaydetti: "Biz özellikle genç arkadaşlarımızın Necip Fazıl'ın eserleriyle tanışması ve onun eserlerini okuyup beslenmesi için bu tip programları önemsiyoruz. Her gittiğimiz şehirde üstadın eserlerini tavsiye ediyoruz. Bu programların hayra vesile olduğunu görmekten mutluyuz. Bir milletin kahramanları vardır. Bu kahramanları askerleri ve siyasileri olduğu gibi, bir milletin kültürüne yön veren ededi kahramanları da vardır. Bu kahramanlar sayesinde zihin inşası devam eder. Bir millet, yönünü, yolunu, istikametini belirler. Necip Fazıl'ın eserleri sadece yaşadığı devri değil, bundan sonraki dönemleri de, Türkiye Yüzyılı'nı da besleyecek ve gençlerimizi eğitmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Aziz ruhu şad olsun, onları her zaman rahmet ve minnetle anmaya devam edeceğiz."

Arslan ise Necip Fazıl'ın anmanın en güzel yolunun onun düşüncelerini yeni kuşaklara aktarmaktan geçtiğini ifade etti. Kısakürek'in Türk milletine öncülük yaptığını dile getiren Arslan, "Üstat, bir millet için biçilmiş olan kaderi değiştirmek isteyen iradenin sahibiydi. Onun açmış olduğu yoldan çok edebiyatçı, düşünür, aksiyoner oldu. Bugünkü Türkiye'nin şekillenmesinde en önemli entelektüel, edebi ve aksiyoner müdahaleyi yapan lider isimlerden birisidir. Onun anılması, hatırlanması ve mesajlarının yeniden aktarılması çok önemli." diye konuştu.