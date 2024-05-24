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        Edirne'de ölü caretta caretta sahile vurdu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde ölü caretta caretta karaya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:02
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        Edirne'de ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde ölü caretta caretta karaya vurdu.

        Erikli sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kaplumbağasının karaya vurduğunu gördü.

        Keşan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce öldüğü belirlenen hayvan, incelenmek üzere alındı.

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