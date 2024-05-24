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        Edirne'de 3. Kent Tarihi ve Morfoloji Atölyesi düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesince 3. Kent Tarihi ve Morfoloji Atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:35
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        Edirne'de 3. Kent Tarihi ve Morfoloji Atölyesi düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesince 3. Kent Tarihi ve Morfoloji Atölyesi düzenlendi.

        Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven, Sinan Amfisi'ndeki programda, morfolojinin bir değişimi ölçüm çalışması olduğunu söyledi.

        Kent yapısının yıllar içerisinde değiştiğini belirten Özgüven, "Bu değişimi görmek adına çalışmalar yürütülüyor. Uluslararası olarak bu çalışmalar sürdürülüyor. Her yıl bir takım sempozyumlar yapılıyor. Türkiye'de de Kentsel Morfoloji Ağı var, bu da Türkiye'deki kentlerin değişimi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir." dedi.

        Özgüven, kentlerin geleceğe yönelik planlanması ile ilgili bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu dile getirdi.

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mısırlı da "Tunca Nehri'nin biçimlendirdiği kentler: Edirne ve Yanbolu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

        İnsanların tarih boyunca nehir kenarlarında şehirlerini oluşturduğunu anlatan Mısırlı, Edirne ve Bulgaristan'ın Yanbolu şehrinin de nehir çevresinde yayılım gösterdiğini kaydetti.

        Mısırlı, Tunca Nehri'nin aynı zamanda kentler için doğal sınır oluşturduğunu ifade etti.

        Çeşitli üniversitelerden atölyeye katılan akademisyenler gün boyunca çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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