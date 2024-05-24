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        Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna bu yıl başlanacak

        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:43
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        Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna bu yıl başlanacak
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        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin restorasyonuna bu yıl başlanacak.

        Bu yılın yatırım programına alınan restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak.

        - Cami hakkında

        2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan, "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen Kirişhane semtindeki tek kubbeli, kare planlı, tek minareli ve avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

        Pek çok kez Tunca taşkınında su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, bu nedenle 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

        Geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükseltme projeleriyle restoresi gündeme gelen caminin son aşamada yerinde restore edilmesi planlandı.

        Aradan geçen zaman içerisinde DSİ'nin bölgede yaptığı kanal çalışmalarıyla su taşkını sorununun ortadan kalktığı görüldü, restorasyonun yerinde yapılmasına karar verildi.

        Bu doğrultuda güncellenen proje, son haliyle Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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