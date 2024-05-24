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        Edirne'de otomobil su kanalına girip, takla attı: 2 yaralı 

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına giren ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:55
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        Edirne'de otomobil su kanalına girip, takla attı: 2 yaralı 
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına giren ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Radyolink Yolu’nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönüne doğru gitmekte olan S.U. (52) yönetimindeki 59 AFA 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girip, ardından takla attı. Kazada, sürücü S.U. ve otomobildeki D.G., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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