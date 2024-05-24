Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

Edirne Valiliğince tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Valilik yaptığı açıklamada, tiny houseların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımların yapıldığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Görüntülerde yer alan yıkım işleminin kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir.

Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny houseların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."