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        Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği kuruluşunun 10'uncu yılını kutladı

        Edirne'de Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliğince düzenlenen 10. Yıl Gençlik Konseri'nde Gece Yolcuları grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:06
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        Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği kuruluşunun 10'uncu yılını kutladı
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        Edirne'de Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliğince düzenlenen 10. Yıl Gençlik Konseri'nde Gece Yolcuları grubu sahne aldı.

        Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen konser açılış konuşmalarıyla başladı.

        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, organizasyonda sadece Kosova'dan değil Balkanlar'ın da birçok ülkesinden katılımcıların olduğunu söyleyerek, "Sizlerden isteğimiz bu güzel üniversitede ve şehirde eğitim alarak asıl göreviniz olan anavatanınıza dönerek hizmet etmeye devam etmenizdir. Bizlerin gayesi bu. Ben Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliğinin faaliyetini ve 10'uncu kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bu güzel konserle eğleneceğinizden hiç şüphem yok." dedi.

        Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği Başkanı Onat Kovaç ise Birliğin, Kosova ve Türkiye arasında gönül elçiliği görevini üstlendiğini dile getirdi.

        Birliğin kuruluşundan bu yana öğrencilerin her sıkıntısında yanlarında olduğunu ifade eden Kovaç, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Ardından Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne organizasyona desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

        Daha sonra Gece Yolcuları grubu sahne aldı.

        Programa Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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