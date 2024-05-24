Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği kuruluşunun 10'uncu yılını kutladı

Edirne'de Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliğince düzenlenen 10. Yıl Gençlik Konseri'nde Gece Yolcuları grubu sahne aldı.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen konser açılış konuşmalarıyla başladı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, organizasyonda sadece Kosova'dan değil Balkanlar'ın da birçok ülkesinden katılımcıların olduğunu söyleyerek, "Sizlerden isteğimiz bu güzel üniversitede ve şehirde eğitim alarak asıl göreviniz olan anavatanınıza dönerek hizmet etmeye devam etmenizdir. Bizlerin gayesi bu. Ben Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliğinin faaliyetini ve 10'uncu kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bu güzel konserle eğleneceğinizden hiç şüphem yok." dedi.