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        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:27
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        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumdan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tekirdağ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 255 sentetik ecza hap, 15 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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