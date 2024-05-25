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        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 26 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:18
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        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 26 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekliyor.

        İstanbul'dan aldığı yükü İsveç'e götüren tır şoförü Kemal Can, AA muhabirine, dün geceden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

        Kapıya ulaşmak için önünde yaklaşık 18 kilometre kuyruk olduğunu belirten Can, "Aşağı yukarı seferlerimiz 10-15 gün sürüyor. Bulgaristan Schengen bölgesine girdikten sonra sıra daha da fazlalaşmaya başladı. Büyük bir ihtimal Bulgaristan yeterli çalışmadığı için bu sıra oluyor." dedi.

        Konya'dan Almanya'ya oto parçası götüren Yaşar Kayaalp, her hafta sonu yaklaşık 2-3 gün sıra beklediklerini, sıranın Bulgaristan'dan kaynaklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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