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        Edirne'de askeri bando, Doruk'un hayalini gerçekleştirdi

        EDİRNE'dekiÇorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:50
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        Edirne'de askeri bando, Doruk'un hayalini gerçekleştirdi
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        EDİRNE'dekiÇorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında konser verdi. Birçok marş ve eserin çalındığı konserde, 10 yaşındaki Doruk Sürer'in hayali de gerçekleştirildi. Sahneye çıkıp, bando ekibinin çaldığı 10 parçaya trompeti ile eşlik eden Sürer, "Oldukça duygulandım. İleride subay olmak istiyorum" dedi.

        Kentin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser, bando takımının vatandaşları selamlaması ile başladı. Konserde, İzmir Marşı, Memleketim, 100'üncü Yıl Marşı, Kara Sevda, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi eserler çalındı. Konseri takip edenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Bazıları da çalınan parçalara dans ederek eşlik etti. Konseri Edirne Valisi Yunus Sezer ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da izledi.

        'BANDODA GÖREV ALMAK İSTİYORUM'

        Konserde bando ekibi, 10 yaşındaki Doruk Sürer'in kendileri ile parça çalma istediğini kırmadı. Sürer için ekibin arasında yer ayarlandı. Sürer, bando ekibinin çaldığı 10 parçaya trompeti ile eşlik etti. Bando ekibi, konser sonunda Sürer'e cesaretinden dolayı teşekkür etti. Hayalinin gelecekte subay olup, bandoda görev yapmak olduğunu söyleyen Sürer, "Trompetle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bugün kendim istedim; onlarla trompet çalmayı, onlara başvurdum ve kabul ettiler. Oldukça duygulandım. İleride subay olmak istiyorum ve bandoda görev almak istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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