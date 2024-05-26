Edirne'de askeri bando, Doruk'un hayalini gerçekleştirdi

EDİRNE'dekiÇorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında konser verdi. Birçok marş ve eserin çalındığı konserde, 10 yaşındaki Doruk Sürer'in hayali de gerçekleştirildi. Sahneye çıkıp, bando ekibinin çaldığı 10 parçaya trompeti ile eşlik eden Sürer, "Oldukça duygulandım. İleride subay olmak istiyorum" dedi.

Kentin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser, bando takımının vatandaşları selamlaması ile başladı. Konserde, İzmir Marşı, Memleketim, 100'üncü Yıl Marşı, Kara Sevda, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi eserler çalındı. Konseri takip edenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Bazıları da çalınan parçalara dans ederek eşlik etti. Konseri Edirne Valisi Yunus Sezer ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da izledi.