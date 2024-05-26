Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'nda Bosna Hersek birinci oldu

Edirne'de düzenlenen "Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması"nda Bosna Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi birinci oldu.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan üniversite öğrencileri ile Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinden 168 öğrenciye AFAD ekiplerince 3 gün boyunca eğitim verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, afetlerin insanlık ve vicdanları köklü olarak sarstığını söyledi.

AFAD, belediyeler ve üniversitelerden ekiplerin depremde kurtarma çalışmalarında görev aldığını belirten Sezer, "Ama onun da ötesinde 100'den fazla ülkeden arama kurtarma birlikleri afetin ilk anından itibaren bölgeye intikal ederek orada arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bunlardan ilki Balkanlar'dan gelen arama kurtarma birliklerimiz oldu." dedi.

Balkan ülkelerinin sınırlarının birbirine yakın ve aynı sorunlarla başbaşa olduklarını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Edirne'nin bir merkez olarak bütün Balkanları içerecek şekilde arama kurtarma birliklerinin oluşturulması ve bunun ortak bütün Balkan ülkelerine hitap etmesi, hatta bütün dünyadaki afetlere müdahalede görev alması ve bu manada bir inisiyatifin başlatılması çok önemli. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun en önemli faaliyetlerinden biri bu oldu."