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        Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulmuş

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:35
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        Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulmuş
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        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı. Aramada cipin koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi koyulduğu belirlendi. Göçmenler ile araç sürücüsü T.P., gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Cip sürücüsü T.P. hakkında, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

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