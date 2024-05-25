Edirne'de asayiş

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. K.Y, yangında yaralanırken evde de maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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