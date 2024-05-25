Edirne'de asayiş
Havsa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Havsa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
K.Y'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde mutfak tüpünün alev alması nedeniyle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. K.Y, yangında yaralanırken evde de maddi hasar oluştu.
- Uzunköprü'de 12 bin 700 makaron ele geçirildi
Uzunköprü'de 12 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.G'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 12 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli S.G'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1.3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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