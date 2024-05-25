Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Havsa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havsa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        K.Y'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde mutfak tüpünün alev alması nedeniyle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. K.Y, yangında yaralanırken evde de maddi hasar oluştu.

        - Uzunköprü'de 12 bin 700 makaron ele geçirildi

        Uzunköprü'de 12 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüpheli E.G'nin iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, 12 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli S.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 1.3 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Araç alev topuna döndü! Otomobilden çıkamadı!
        Araç alev topuna döndü! Otomobilden çıkamadı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor
        Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor
        Edirne'de Osmanlı saray şerbetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Edirne'de Osmanlı saray şerbetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu
        Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu
        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)
        Edirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar var (2)