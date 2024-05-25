Edirne'de otomobilin nefes alma düzenekli gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Otomobilde yapılan aramada arka koltukların altındaki bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu. Yabancı uyruklukların yolculuk sırasında havasız kalmaması için hortumla nefes alabilecekleri düzenek oluşturulduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule'ye gelen bir otomobili durdurdu.

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