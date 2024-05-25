İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemede bulunan Sevgili, köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sevgili, köydeki bir hayvancılık işletmesini de ziyaret etti.

- Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası

İpsala'da, Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe ilçe genelinde eğitim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.