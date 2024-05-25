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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:59
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

        Köyde incelemede bulunan Sevgili, köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sevgili, köydeki bir hayvancılık işletmesini de ziyaret etti.

        - Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası

        İpsala'da, Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe ilçe genelinde eğitim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Kaymakam Ömer Sevgili, etkinlikte öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

        - Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt üreticilerle bir araya geldi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesine bağlı Büyükdoğanca köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Üreticilerle sohbet eden Bayazıt, tarımsal destekler ve meralarda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Bayazıt'a ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Bilgin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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