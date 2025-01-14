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        Edirne'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:46
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        Edirne'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

        Ulaşımda güçlük yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, 8 ekip, 45 personel ve 25 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Lalapaşa, Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, yolda kalan araçları da kurtarıyor.

        Edirne Belediyesi ekipleri de kent merkezinde olumsuzluk yaşanmaması için karla kaplı yolları açıyor, buzlanmaya yönelik tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezlerinde de belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

        Kentte Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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