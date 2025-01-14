Edirne'de vali yardımcıları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının
Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının
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