Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü ilçesine bağlı köylere çöp konteynerleri teslim ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzunköprü ilçesine bağlı köylere çöp konteynerleri teslim ediliyor

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları kapsamında ilk etapta muhtarlara 150 çöp konteyneri verildi.

        Köylere toplam 210 konteynerin verilmesi hedefleniyor.

        - Düve Üretim Merkezi Projesi toplantısı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında kurumda değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda proje kapsamında damızlık düve hayvanlarına ilişkin süreçler ele alınarak, Edirne’nin önemli bir damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesi hedefi doğrultusunda değerlendirme ve planlamalar yapıldı.

        Toplantıya Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Ziraat Bankası Trakya Bölge Perakende Bireysel Bölüm Müdürü Zafer Esmer, Ziraat Bankası Edirne Merkez Şube Müdürü Önder Akyürek ile ilgili personel katıldı.

        - Yarın Sizinleyiz Projesi sürüyor

        Keşan ilçesinde Yarın Sizinleyiz Projesi kapsamında öğrenci velileri ziyaret ediliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini yerinde değerlendirmek, ailelerle birebir iletişimi güçlendirmek ve okul aile iş birliğini artırmak amacıyla yapılan ziyaretlerde görüşmeler yapıldı.

        Projeyle öğrencilerin başarısını ve okula aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de otomobilin çarptığı gümrük muhafaza memuru yaralandı; kaza kame...
        Kapıkule'de otomobilin çarptığı gümrük muhafaza memuru yaralandı; kaza kame...
        Bulgaristan levası tabelalardan kalktı
        Bulgaristan levası tabelalardan kalktı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı
        Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı
        Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı
        Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü
        Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü