        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:38
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı.

        Sınır kapısında görev yapan gümrük muhafaza memuru Y.A'ya, gümrük işlemleri için beklerken henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden yabancı plakalı araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan memur yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Y.A. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

        Sürücünün, ifadesinde yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gümrük işlemleri için bekleyen bir otomobilin aniden hareket ederek memura çarpması ve iki araç arasında sıkışan memurun yaralanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

