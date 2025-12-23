Edirne Valisi Sezer yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı

Vali Sezer de yeni yıl tedbirleri hazırlık ve koordinasyon toplantısında yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Valiler, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

