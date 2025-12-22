Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirneli ciğerciye "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülü

        Edirne'de uzun yıllardır hizmet veren "Ciğerci Niyazi", Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:15
        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile işletme sahibi Niyazi Yavuz, ödül dolayısıyla restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

        "Ciğerci Niyazi" adıyla bilinen işletme sahibi Niyazi Yavuz'un TASFED'in 2025 ödüllerini dağıttığı "Dr. Nevin Halıcı-2025 Yılın En İyileri" töreninde "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülünü Edirne'ye getirdiğini belirten Soytürk, kentin en eski ciğercileri arasında yer alan Yavuz'un kentin gastronomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Edirne'nin kültürü, doğası ve mutfağıyla her geçen gün adını daha geniş kitlelere duyurduğunu belirten Soytürk, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentimize geldikleri andan itibaren bu mutfak kültürünü deneyimlemelerini istiyoruz. Bu anlamda 43 yıldır Edirne tava ciğerine gönül vermiş, işinin her aşamasında bizzat bulunan ve aldığı ödülle bunu tescilleyen Niyazi Yavuz ustamıza, Edirne tava ciğerine ve gastronomiye verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Soytürk, Yavuz'un yalnızca usta bir tava ciğerci olmadığını, aynı zamanda kentte yeni ustaların yetişmesine ve Türk mutfağının zenginleşmesine katkı sunduğunu da ifade etti.

        - " Bu ödül Edirne'nindir"

        Yavuz da kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

        Aldığı ödülün Edirne için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu ödül benim değil, Edirne'nindir. O nedenle Edirne'mize armağan olsun. Biz hep birlikte Ciğerci Niyazi'yiz. Halkımızın desteği olmasaydı bu ödülü alamazdık. Bundan sonra bu bayrağı oğluma devredeceğim." diye konuştu.

        Yavuz'un oğlu Samet Yavuz da babasından devralacağı bayrağı daha ileri taşımak için çalışacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

