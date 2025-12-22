Edirne Valisi Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla etkinlikte bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti ve Bedri Usta olarak bilinen şef Bedrettin Aydoğdu, koruma altındaki çocuklarla bir restoranda düzenlenen programda buluştu.

Şehir Gönülleri Vakfı Mütevelli Heyeti'nin de yer aldığı etkinlikte çocuklar, şiirler okuyup şarkılar söyleyerek eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, "Edirne'nin hayırsever kadınlarının destekleriyle gerçekleştirilen anlamlı buluşmada İstanbul’dan ekibiyle gelerek bizlerle vakit geçiren, kendi elleriyle hazırladığı muhteşem lezzetlerle çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşatan Bedri Usta'mız ve değerli ekibine gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.