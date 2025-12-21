Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:16
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        H.S. yönetimindeki 35 AU 8902 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda E.G. idaresindeki 34 MYB 210 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

