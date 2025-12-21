Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan belediye hizmetlerine eleştiri:

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün gerçekleşen Edirne ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:45
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan belediye hizmetlerine eleştiri:
        İba, yazılı açıklamasında, Özel'in Edirne’de "başarı hikayesi" anlattığını belirterek, kentte yaşanan sorunların bu anlatımla örtüşmediğini savundu.

        Kentte cadde ve sokakların kötü durumda olduğunu, altyapıda sorunlar bulunduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "CHP Genel Başkanı Sayın Özel'i dinlerken biz bile şaşırdık, acaba navigasyon mu yanlış, yoksa Sayın Özel başka bir şehirden mi bahsediyor? 'Yol yaptık' diyorsunuz. O 'yol' dediğiniz cadde ve sokaklar traktörle bile geçilemeyecek halde. Geçtiğimiz günlerde bir hemşerimiz, sizin o meşhur 'parke taşlarınıza' takılıp yaralandı. Edirne'de yürümek bile bir cesaret işi haline gelmişken asfalt hesabı yapmak halkın aklıyla dalga geçmektir.

        'Su sorununu çözüyoruz' diyorsunuz. Kenti susuz bırakan belediyenizin 2017'den beri bakmadığı, protokolünü bile imzalamayıp beklettiği hatları bugün DSİ yapıyor. 'Altyapı bitti' diyorsunuz, Edirneli hemşerilerim her gün patlayan borularla, akmayan musluklarla uğraşırken bu pembe tabloyu kim çizdi size? CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kürsüde anlattığı Edirne ile vatandaşlarımızın yaşadığı gerçek Edirne arasındaki farkı en iyi Edirneliler biliyor."

        CHP Genel Başkanı Özel, dün partisince Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşmuş, belediyenin yaptıkları hakkında bilgi vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

