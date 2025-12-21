Vali Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’yi ziyaretinin 95. yıl dönümünün, gurur ve minnet duygularıyla kutlandığını belirtti.

Atatürk'ün, Milli Mücadele yıllarında ve Cumhuriyet döneminde kente gerçekleştirdiği her ziyaretinde, Edirne halkının samimi sevgisi, coşkusu ve içten muhabbetiyle karşılandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne’ye son olarak 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla teşrif etmiştir. Bu ziyaretinde Selimiye ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını yerinde incelemiş, zarar gören eserlerin onarılması için gerekli talimatları vererek ödenek ayrılmasını sağlamıştır. 20. yüzyılın insanlığa yön veren büyük liderinin Edirne’ye verdiği bu önem, şehrimiz için her zaman ayrı bir kıvanç kaynağı olmuştur.