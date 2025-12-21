Habertürk
        Edirne Haberleri

        Vali Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:00
        Vali Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’yi ziyaretinin 95. yıl dönümünün, gurur ve minnet duygularıyla kutlandığını belirtti.

        Atatürk'ün, Milli Mücadele yıllarında ve Cumhuriyet döneminde kente gerçekleştirdiği her ziyaretinde, Edirne halkının samimi sevgisi, coşkusu ve içten muhabbetiyle karşılandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne’ye son olarak 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla teşrif etmiştir. Bu ziyaretinde Selimiye ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını yerinde incelemiş, zarar gören eserlerin onarılması için gerekli talimatları vererek ödenek ayrılmasını sağlamıştır. 20. yüzyılın insanlığa yön veren büyük liderinin Edirne’ye verdiği bu önem, şehrimiz için her zaman ayrı bir kıvanç kaynağı olmuştur.

        Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ideallerini doğru anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizi, onun işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak, milletine hizmeti en büyük görev sayan anlayışla ülkemiz, milletimiz ve Edirne’miz için kararlılıkla çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Edirne’mizi teşrifinin 95. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve milli iradeyi her koşulda yaşatma azmimizi bir kez daha dile getiriyoruz."

