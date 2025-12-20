Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında proje yönetimi eğitimi sözleşmesi imzalandı.

        Giriş: 20.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:43
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında proje yönetimi eğitimi sözleşmesi imzalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, imza töreni TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve birim görevlilerinin katılımıyla ajansın destek ofisinde gerçekleşti.

        Sözleşme kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Stratejik Projeler Birimi'nde görevli personelin Project Management Institute (PMI) tarafından akredite edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip proje yönetimi eğitimine katılması sağlanacak.

        - Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı

        Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Kadripaşa İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

        - Diş hekimlerine eğitim verildi

        Edirne Sağlık Müdürlüğünce diş hekimlerine eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Ağız Diş Sağlığı Merkezinde çalışan diş hekimlerine yönelik "Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.

        Edirne Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Koordinatörlüğü İl Temsilcisi Gamze Gür eğitim kapsamında bir sunum gerçekleştirdi.

