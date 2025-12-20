Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında proje yönetimi eğitimi sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, imza töreni TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve birim görevlilerinin katılımıyla ajansın destek ofisinde gerçekleşti.

Sözleşme kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Stratejik Projeler Birimi'nde görevli personelin Project Management Institute (PMI) tarafından akredite edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip proje yönetimi eğitimine katılması sağlanacak.

- Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı

Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Kadripaşa İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.