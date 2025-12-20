Edirne'de 12 bin 920 makaron ele geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 bin 920 makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce Rıza Efendi Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada 12 bin 920 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili C.H. ve N.H. gözaltına alındı.
