Edirne'de ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı ambulans, Fakülte Kavşağı'nda M.Ç. yönetimindeki 22 NA 318 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı B.D. hafif yaralandı.
B.D. tedbir amaçlı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.