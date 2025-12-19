Edirne'de mimarlık öğrencilerine miselyum mimarisi anlatıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "miselyum mimarisi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Esma Mıhlayanlar, günümüzde doğal ve sürdürülebilir malzemelerin yapılarda kullanılmasının giderek önem kazandığını söyledi.

Miselyumun doğada bulunan biyolojik esaslı bir malzeme olduğunu belirten Mıhlayanlar, "Miselyum, sürdürülebilir mimarlık açısından büyük potansiyele sahip. Yapılarda kullanımı ve bu alanda yapılan güncel çalışmalarla ilgili çok değerli bilgiler edineceğiz. Katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Seminerde sunum yapan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Sevde Sağlam da, mantarın toprak altında bulunan kök yapısı olan miselyum üzerine yürüttükleri çalışmaları anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Seden Acun Özgünler danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezi kapsamında miselyum esaslı kompozit bir malzeme ürettiklerini belirten Sağlam, çalışmalarının deneysel araştırma prensibine dayandığını ifade etti.