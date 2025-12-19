Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de mimarlık öğrencilerine miselyum mimarisi anlatıldı

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "miselyum mimarisi" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:54
        Edirne'de mimarlık öğrencilerine miselyum mimarisi anlatıldı
        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "miselyum mimarisi" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Seminerin açılışında konuşan Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Esma Mıhlayanlar, günümüzde doğal ve sürdürülebilir malzemelerin yapılarda kullanılmasının giderek önem kazandığını söyledi.

        Miselyumun doğada bulunan biyolojik esaslı bir malzeme olduğunu belirten Mıhlayanlar, "Miselyum, sürdürülebilir mimarlık açısından büyük potansiyele sahip. Yapılarda kullanımı ve bu alanda yapılan güncel çalışmalarla ilgili çok değerli bilgiler edineceğiz. Katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

        Seminerde sunum yapan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Sevde Sağlam da, mantarın toprak altında bulunan kök yapısı olan miselyum üzerine yürüttükleri çalışmaları anlattı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Seden Acun Özgünler danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezi kapsamında miselyum esaslı kompozit bir malzeme ürettiklerini belirten Sağlam, çalışmalarının deneysel araştırma prensibine dayandığını ifade etti.

        Tasarım ağırlıklı bir eğitim aldıklarını, ancak bu süreçte deneysel bir yol izlediklerini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

        "Miselyumdan elde edilen bir mantar türünü, kayın talaşı ve kağıt hamuruyla ayrı ayrı karıştırarak kompozit bir malzeme ürettik. Yaptığımız deneyler sonucunda bu malzemenin, piyasadaki ısı yalıtım malzemelerine alternatif olabileceğini gördük.

        Mevcut biyolojik esaslı kaplama malzemeleri suyu yüksek oranda emiyor. Biz ise doğal esaslı bir kaplama kullanarak su emme oranını yaklaşık yüzde 50 oranında düşürdük ve ürünü suya dayanıklı hale getirdik."

        Üretilen malzemenin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Sağlam, çevreye herhangi bir zarar vermediğini sözlerine ekledi.

        Seminerin sonunda Mıhlayanlar, katkılarından dolayı Sevde Sağlam'a teşekkür belgesi takdim etti.

