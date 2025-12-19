Habertürk
        Edirne'de su kesintilerine karşı belediyenin tüm depoları birbirine bağlanacak

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentteki su depolarının tamamının birbirine bağlanarak kuyulardan elde edilen suyun bu depolarda toplanacağını bildirdi.

        Giriş: 19.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:18
        Edirne'de su kesintilerine karşı belediyenin tüm depoları birbirine bağlanacak
        Gencan, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki belediyeye ait tesiste gazetecilere yaptığı açıklamada, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunduklarını ancak sayısal verilerin gerekli hassasiyetin yeterince gösterilmediğini ortaya koyduğunu söyledi.

        Kente su sağlayan Kayalı Barajı’nın kritik bir evreye girmek üzere olduğunu belirten Gencan, "Yağış alamıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1-2 günlük yağış öngörülüyor ancak bu yağışlar barajın doluluğunu anlamlı ölçüde artıracak nitelikte değil." dedi.

        Gencan, Süloğlu Barajı'ndan Edirne'ye su sağlayacak isale hattında DSİ tarafından yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

        Süloğlu'nda belediye olarak kuyular açacaklarını ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Edirne’de geçtiğimiz günlerde yaşanan su sıkıntısının bir daha yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Depolar arası bağlantıyı sağlayarak, en olumsuz senaryoda iki barajdan da su alamadığımız takdirde, tüm kuyularımızdan gelen suyu entegre bir sistemle depolarımızda toplayacağız.

        Şehrimizde altyapı yükü artan mahalleler oldu. Özellikle Kurtuluş, Cumhuriyet ve Şükrüpaşa mahalleleri ile eski yerleşim bölgelerinde bu sorunlar hissedildi. Bu durumun tekrar yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Gencan, Kaleiçi bölgesinde altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü, 3 olan ekip sayısının 4'e çıkacağını belirtti.

        - Tamamlanan projeler açılacak

        Konak Edirne'nin hizmete açıldığını aktaran Gencan, Gölet Kafe ve Restoran, Mutfak Edirne, doğal yaşam alanı, istihdam ofisi, halk kasap ve Zübeyde Hanım Parkı'nın da yakın zamanda hizmete alınacağını söyledi.

        Edirneliler için hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Gencan, "2025 zorluklarla geçen bir yıl oluyor. Mücadele ettiğimiz, kayıplar yaşadığımız ancak hiç pes etmeden çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. 2026 yılında ise yatırımlarımızın ve ortaya koyduğumuz hizmetlerin daha çok konuşulduğu bir yıl olmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Gencan, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Saraçlar Caddesi'nde düzenleyeceği mitinge Edirnelileri davet etti.

