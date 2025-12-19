Ailesinden öğrendiği sim sırma sanatını geleneksel usullerle yaşatıp geleceğe taşıyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirneli el işi sanatçısı Radife Karagöz Ot, Osmanlı'dan bugüne miras kalan sim sırma sanatını geleneksel yöntemlerle yaşatarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 64 yaşındaki Ot, Kaleiçi semtindeki evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

Kasnak, makas ve sim sırma ipliği kullanarak geleneksel el sanatını yaşatan Ot, her eserini eski usullerle ilmek ilmek işliyor.

Edirne Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak da görev yapan Ot, ailesinden öğrendiği sim sırma sanatının inceliklerini öğrencilerine aktarmaya çalışıyor.

Bohça, bindallı, yatak örtüsü, kaftan, ayakkabı, çanta ve çeşitli süs eşyalarına işlediği eserlerini açtığı sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

- Sanata olan ilgisi aileden geliyor

Radife Karagöz Ot, AA muhabirine, Osmanlı sanatına düşkün bir ailede yetiştiğini ve sim sırmaya olan ilgisinin ailesinden geldiğini söyledi.

Gençlik yıllarında 4 yıl eğitim aldıktan sonra özel çalışmalar yapmaya başladığını anlatan Ot, yaklaşık 20 yıldır Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak kadim sanata yeni ustalar yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sim sırma sanatının kökeninin Arap Yarımadası'ndan Maraş bölgesine yerleşen topluluklara dayandığını anlatan Ot, sanatın zamanla "Maraş işi" olarak adlandırıldığını, Rumeli'ye ise Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleriyle ulaştığını belirtti. Radife Karagöz Ot, Edirne'nin bir saray şehri olması nedeniyle bu sanatın kentte özellikle bohça, bindallı, kaftan, yatak örtüsü ve hamam bohçalarında yoğun şekilde işlendiğini aktardı. Geleneksel yöntemlerle sanatı sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Ot, "Bu sanatın Trakya'daki tek temsilcisiyim. Usta öğreticiliğim süresince bu sanata 10 eğitici kazandırdım. Eski Osmanlı tarzı çalışıyorum. Ben el işçiliğiyle sanatı yapıyorum. Lazer kesim yerine makas kullanmayı tercih ediyorum. Osmanlı döneminde nasıl yapılıyorsa ben de o şekilde yapıyorum." dedi.