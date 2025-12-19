Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin, yıl boyunca 1780 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        19.12.2025 - 10:02
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin, yıl boyunca 1780 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri günde ortalama 5 olaya müdahale etti.

        Bu kapsamda ekipler, yıl boyunca 85 ev ve iş yeri yangınını söndürdü. Özellikle yaz aylarında artış gösteren 437 anız ve arazi yangını ise yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri, acil müdahalelerin yanı sıra risklerin azaltılmasına yönelik önleyici faaliyetler de yürüttü. Bu doğrultuda 263 iş yerinde yangın güvenliği denetimi yapıldı.

        Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen 39 eğitim ve tatbikatta ise toplam 1921 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi.

        - Hayır çeşmelerinde kartlı sisteme geçildi

        Keşan'da vatandaşlara içme suyu sunan hayır çeşmelerinde kartlı sisteme geçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geliri öğrencilere burs olarak dağıtılan hayır çeşmelerinden artık kart aracılığıyla su alınabilecek.

        Vatandaşlar, kartlarına yükledikleri bakiye ile içme suyu ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

        Kartların, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi 153 Çözüm Masası ve Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfından temin edilebileceği bildirildi.

