Edirne'de inşaatın 9. katında çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir inşaatın 9. katında yangın çıktı.

Edirne'de bir inşaatın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

