        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de inşaatın 9. katında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir inşaatın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:55
        Edirne'de bir inşaatın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir inşaatın 9. katında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

