TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı

Öğrencilerin projelerinin çok değerli olduğunu ifade eden Özkapı, "Öğrencilerimiz gayret ve istekle çalıştı. Bizler de onlara destek olduk. Öğrencilerin geleceğin teknolojilerini üretmesi bizleri gururlandırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler, hazırladıkları sağlık, yapay zeka ve robotik projelerinin tanıtımını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.