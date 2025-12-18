Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı.

        Okulun fuaye alanında gerçekleştirilen sergide elektronik ve otomasyon bölümü öğrencilerinin dönem sonu projeleri yer aldı.

        Öğrenciler, hazırladıkları sağlık, yapay zeka ve robotik projelerinin tanıtımını yaptı.

        Serginin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, akademisyenlerin desteği ve öğrencilerin azmiyle hazırlanan 37 projenin sergilendiğini söyledi.

        Öğrencilerin projelerinin çok değerli olduğunu ifade eden Özkapı, "Öğrencilerimiz gayret ve istekle çalıştı. Bizler de onlara destek olduk. Öğrencilerin geleceğin teknolojilerini üretmesi bizleri gururlandırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşma sonrası açılan sergi gezildi.

        Açılışa Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
        Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
        Edirne polisi 93 suçtan hüküm giyen kişiyi İstanbul'da yakaladı
        Edirne polisi 93 suçtan hüküm giyen kişiyi İstanbul'da yakaladı
        Selimiye Camii, sis ve güneşin ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntü sundu
        Selimiye Camii, sis ve güneşin ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntü sundu
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne Valisi Sezer devlet korumasındaki çocukların doğum gününü kutladı
        Edirne Valisi Sezer devlet korumasındaki çocukların doğum gününü kutladı
        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek
        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek