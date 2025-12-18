Habertürk
Habertürk
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:16
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Bu arada, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

