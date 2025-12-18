Edirne Valisi Sezer Havsa'da ziyaretlerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesindeki işletmeleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ilçede faaliyet gösteren un fabrikasına ziyarette bulundu.
Fabrika yetkililerinden üretim, istihdam, kapasite verilerine yönelik bilgi alan Sezer, yetkililere çalışmalarında başarı diledi.
Vali Sezer, ilçedeki et ve et ürünleri üretim tesisini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
