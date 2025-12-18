Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer Havsa'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesindeki işletmeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer Havsa'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesindeki işletmeleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ilçede faaliyet gösteren un fabrikasına ziyarette bulundu.

        Fabrika yetkililerinden üretim, istihdam, kapasite verilerine yönelik bilgi alan Sezer, yetkililere çalışmalarında başarı diledi.

        Vali Sezer, ilçedeki et ve et ürünleri üretim tesisini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Edirne'de su borularındaki patlaklar vatandaşın tepkisini çekiyor
        Edirne'de su borularındaki patlaklar vatandaşın tepkisini çekiyor
        Ebeveynlere 3 yaş altına telefon ve tablet uyarısı Çocuk gelişiminde en büy...
        Ebeveynlere 3 yaş altına telefon ve tablet uyarısı Çocuk gelişiminde en büy...
        TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Türkçenin manevi vatan olduğunu vu...
        TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Türkçenin manevi vatan olduğunu vu...
        Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi
        Trakya Üniversitesinde düzenlenen panelde Bulgaristan'dan yaşanan göçlerin...
        Trakya Üniversitesinde düzenlenen panelde Bulgaristan'dan yaşanan göçlerin...
        Edirne'de Eğitimin ABÇ'si semineri düzenlendi
        Edirne'de Eğitimin ABÇ'si semineri düzenlendi