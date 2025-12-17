Trakya Üniversitesinde düzenlenen panelde Bulgaristan'dan yaşanan göçlerin izleri değerlendirildi

Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş, Bulgaristan'dan ana yurda yaşanan göçlerin, Bulgaristan'daki Türk nüfusunu önemli oranda azalttığını söyledi.

Trakya Üniversitesinde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçün Sosyal, Tarihsel ve Kimlik Boyutları" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Doç. Dr. Hacer Ateş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun göç ve göçmen konularına dikkati çekmek amacıyla aldığı kararla, Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Konvansiyon'un kabul edildiği 18 Aralık 1990 tarihine atfen, 18 Aralık’ın 2000 yılından itibaren Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Göç ve göçmenlik konularında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Ateş, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaşanan göçün Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti.

- Göçler 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'yle başladı

Bulgaristan'dan Osmanlı döneminde başlayan göçte ilk büyük dalgasının 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında yaşandığını anlatan Ateş, "Bu ilk büyük göç hareketi, kayıtlara 93 Muhacereti olarak geçmiştir. Balkan Savaşları sonrası da göç olayları devam etmiştir. 1912-1913 Balkan Savaşları'nda yaşanan asimilasyon politikaları, yağma, talan, ırza geçme ve toplu katliamlar yüzlerce Türk'ü topraklarından etmiştir. Bu göçler, Bulgaristan'da önemli bir demografik değişime yol açmıştır. Bulgaristan'da 1876'da nüfusunun yüzde 50'si Türklerden oluşuyorken, bu oran 1926'da yüzde 10'a kadar düşmüştür." diye konuştu. Ateş, Bulgaristan'dan ana yurda göçlerin Cumhuriyet döneminde de sürdüğünü belirtti. Göçlerin 1923-1949, 1950-1951 ve 1969-1978 yılları arasında farklı dalgalar halinde gerçekleştiğini dile getiren Ateş, bu süreçlerin temelinde Bulgaristan yönetiminin Türklere yönelik baskıcı ve yıldırıcı politikalarının bulunduğunu vurguladı. Son toplu göçün 1989 yılında yaşandığını hatırlatan Ateş, şunları kaydetti: