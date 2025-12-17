Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TGA Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Başer, konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) 21 Aralık'ta yapılacak yönetim kurulu üyesi seçimleri için aday olan Murat Başer, Edirne'de konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        TGA Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Başer, konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) 21 Aralık'ta yapılacak yönetim kurulu üyesi seçimleri için aday olan Murat Başer, Edirne’de konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu.

        Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Başer, Edirne'nin TGA yönetiminde sürekli temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Seçimde yönetim kurulu adayı olabilmek için 26 bin yatak kapasitesine ulaşılması gerektiğini belirten Başer, Trakya'nın mevcut yatak kapasitesinin yaklaşık 13 bin olduğunu ifade etti.

        Bu nedenle Trakya dışındaki otelcilerden de destek aldıklarını aktaran Başer, ekip arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 2,5 aydır Marmara Bölgesi’ni dolaştıklarını kaydetti.

        Başer, adaylık sürecinde Bursa'dan destek aldıklarını belirterek, kentte Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği adıyla 42 yıllık bir derneğin bulunduğunu dile getirdi.

        Bu tür birliklerin bölgesel gücü artırdığına dikkati çeken Başer, Trakya’da turizm alanında örgütlenmenin yetersiz olduğunu söyledi.

        - "Trakya’nın TGA’da sürekli temsil edilmesi gerekiyor"

        Trakya'daki turizm sivil toplum kuruluşlarının üye sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Başer, Edirne’de Türkiye Otelciler Birliğine yalnızca 2 otelin üye olduğunu, Türkiye Otelciler Federasyonunun ise bölgede üyesinin bulunmadığını ifade etti.

        Başer, kurulacak güçlü bir sivil toplum yapısının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, Trakya Otelciler Birliği çatısı altında birleşilmesi gerektiğini savundu.

        Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Başer, Trakya'nın uzun sahil şeridi ve kültürel mirasıyla turizmde hak ettiği yere gelmesinin zamanının geldiğini söyledi.

        - "Edirne Osmanlı başkenti, artık hakkını almalı"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de konaklama sektörünün, Edirne'nin Türkiye’nin turizm pastasından daha fazla pay alması için en önemli paydaşlardan biri olduğunu belirtti.

        Soytürk, TGA yönetim kurulu seçimlerinde Keşan’daki Marisstone Hotel Genel Müdürü Murat Başer’in aday olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nin yönetim kurulunda 3 adayla temsil edileceğini ifade etti.

        Adaylardan ikisinin İstanbul'dan, birinin ise Trakya'dan olmasının bölge adına önemli olduğunu vurgulayan Soytürk, bunun TGA'nın bölgesel çalışmalarından daha fazla katkı alınmasını sağlayacağını kaydetti.

        Soytürk, 21 Aralık Pazar günü yapılacak seçimlerde sektör temsilcilerinin desteğinin önemli olduğunu belirterek, Trakya'da konaklama sektörünü kapsayan bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

        - "Dönüm noktası" olarak değerlendirdi

        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da TGA'dan daha fazla destek alınabilmesi için yönetim kurulunda Edirne'den bir ismin yer almasının önemine işaret etti.

        Balta, pazar günü yapılacak seçimin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan güçlü bir temsiliyet için bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, yaklaşık 450 otelin temsil edileceği bir dernek çatısı altında birleşmenin bölge adına büyük kazanım olacağını söyledi.

        TGA yönetim kurulu üyesi seçimleri kapsamında Edirne'de oy kullanma işlemi, 21 Aralık’ta Devecihan Kültür Merkezi'nde 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Masaj salonlarında fuhuş operasyonunda 5 tutuklama
        Masaj salonlarında fuhuş operasyonunda 5 tutuklama
        Edirne'de üniversite öğrencileri Osmanlı geleneği "helva sohbetleri" kültür...
        Edirne'de üniversite öğrencileri Osmanlı geleneği "helva sohbetleri" kültür...
        Prof. Dr. Tecer: Koku diye geçiştirdiğimiz şey, hava kirleticilerin ta kend...
        Prof. Dr. Tecer: Koku diye geçiştirdiğimiz şey, hava kirleticilerin ta kend...
        Edirne'de üniversite öğrencileri düşmeyi algılayıp uyarı gönderen "akıllı d...
        Edirne'de üniversite öğrencileri düşmeyi algılayıp uyarı gönderen "akıllı d...
        Trakya Üniversitesinde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulaca...
        Trakya Üniversitesinde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulaca...
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı