TGA Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Başer, konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) 21 Aralık'ta yapılacak yönetim kurulu üyesi seçimleri için aday olan Murat Başer, Edirne’de konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Başer, Edirne'nin TGA yönetiminde sürekli temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Seçimde yönetim kurulu adayı olabilmek için 26 bin yatak kapasitesine ulaşılması gerektiğini belirten Başer, Trakya'nın mevcut yatak kapasitesinin yaklaşık 13 bin olduğunu ifade etti.

Bu nedenle Trakya dışındaki otelcilerden de destek aldıklarını aktaran Başer, ekip arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 2,5 aydır Marmara Bölgesi’ni dolaştıklarını kaydetti.

Başer, adaylık sürecinde Bursa'dan destek aldıklarını belirterek, kentte Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği adıyla 42 yıllık bir derneğin bulunduğunu dile getirdi.

Bu tür birliklerin bölgesel gücü artırdığına dikkati çeken Başer, Trakya’da turizm alanında örgütlenmenin yetersiz olduğunu söyledi.

- "Trakya’nın TGA’da sürekli temsil edilmesi gerekiyor" Trakya'daki turizm sivil toplum kuruluşlarının üye sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Başer, Edirne’de Türkiye Otelciler Birliğine yalnızca 2 otelin üye olduğunu, Türkiye Otelciler Federasyonunun ise bölgede üyesinin bulunmadığını ifade etti. Başer, kurulacak güçlü bir sivil toplum yapısının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, Trakya Otelciler Birliği çatısı altında birleşilmesi gerektiğini savundu. Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Başer, Trakya'nın uzun sahil şeridi ve kültürel mirasıyla turizmde hak ettiği yere gelmesinin zamanının geldiğini söyledi. - "Edirne Osmanlı başkenti, artık hakkını almalı" İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de konaklama sektörünün, Edirne'nin Türkiye’nin turizm pastasından daha fazla pay alması için en önemli paydaşlardan biri olduğunu belirtti.

Soytürk, TGA yönetim kurulu seçimlerinde Keşan’daki Marisstone Hotel Genel Müdürü Murat Başer’in aday olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nin yönetim kurulunda 3 adayla temsil edileceğini ifade etti. Adaylardan ikisinin İstanbul'dan, birinin ise Trakya'dan olmasının bölge adına önemli olduğunu vurgulayan Soytürk, bunun TGA'nın bölgesel çalışmalarından daha fazla katkı alınmasını sağlayacağını kaydetti. Soytürk, 21 Aralık Pazar günü yapılacak seçimlerde sektör temsilcilerinin desteğinin önemli olduğunu belirterek, Trakya'da konaklama sektörünü kapsayan bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. - "Dönüm noktası" olarak değerlendirdi Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da TGA'dan daha fazla destek alınabilmesi için yönetim kurulunda Edirne'den bir ismin yer almasının önemine işaret etti. Balta, pazar günü yapılacak seçimin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan güçlü bir temsiliyet için bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, yaklaşık 450 otelin temsil edileceği bir dernek çatısı altında birleşmenin bölge adına büyük kazanım olacağını söyledi.