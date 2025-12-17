Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak

        Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak.

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Şallı'nın hazırladığı "Edirne Kuşatması'na Vali Halil Bey'in Gözünden Bakmak" kitabının tanıtımı için Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde program düzenlendi.

        Doç. Dr. Şallı, programda yaptığı konuşmada Edirne'nin Balkan Savaşları'nın simge şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Trakya Üniversitesinin bilimsel ve kültürel faaliyet alanlarından birinin bu simge mirası belgelemek olduğunu belirten Şallı, kurulacak kütüphanenin Balkan coğrafyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasında bir köprü olacağını ifade etti.

        - "Arşivlerde 1 milyona yakın belge var"

        Bilimsel bir hafıza merkezi ve kültürel buluşma noktası olacak kütüphanenin önemli bir işlev göreceğini anlatan Şallı, "Kütüphane müze kapsamında tasarlanmaya müsait olan bu proje ülkemiz üniversiteleri arasında da bir ilk ve rol model olmaya adaydır. Tematik ve ihtisas kütüphaneleri Türkiye'deki üniversitelerin eksik bir parçasıdır." diye konuştu.

        Şallı, Balkan Savaşları'yla ilgili yazılmış pek çok kitap, tez ve makale bulunduğunu arşiv kaynaklarında da dönemle ilgili 1 milyona yakın belgenin yer aldıığına dikkati çekti.

        Kütüphanenin Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kurulmasını planladıklarını dile getiren Şallı, "Balkan Savaşları Kütüphanesi ve Müzesi hiç şüphesiz kaybedilen toprakların değil, kaybedilmemesi gereken hafızanın bizatihi mekanlaştığı yer olarak düşünülmekte ve ona göre tasarlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Şallı, Edirne Kuşatması'na Vali Halil Bey'in Gözünden Bakmak kitabının da Balkan Savaşları döneminde Edirne'de idarecilik yapan Vali Halil Bey'in Tanin gazetesine verdiği mülakatlardan faydalanarak hazırlandığını dile getirdi.

        Şallı, kitabın Edirne kuşatmasının idari ve mülki boyutunu anlamaya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan şehirlerini büyüten, İstanbul'un fethinin hazırlandığı Edirne'yle ilgili yapılan tarihi çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı.

        Balkan Savaşları'yla ilgili çalışmaların sıradan bir tarih çalışması olmadığına dikkati çeken Hatipler, "Balkan Savaşları hem Edirne tarihi bakımından hem Balkan coğrafyasıyla olan temasımız bakımından önemlidir. Yaşayan bir tarihi konuşuyoruz." dedi.

        Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Kurumsal İletişim Direktörü ve Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül de programda konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı
        Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı
        Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...
        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı t...
        Edirne'de ahırda çıkan yangın 3 eve sıçradı
        Edirne'de ahırda çıkan yangın 3 eve sıçradı
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...