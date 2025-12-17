Trakya Üniversitesinde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde müze konseptli Balkan Savaşları Kütüphanesi kurulacak.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Şallı'nın hazırladığı "Edirne Kuşatması'na Vali Halil Bey'in Gözünden Bakmak" kitabının tanıtımı için Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde program düzenlendi.

Doç. Dr. Şallı, programda yaptığı konuşmada Edirne'nin Balkan Savaşları'nın simge şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinin bilimsel ve kültürel faaliyet alanlarından birinin bu simge mirası belgelemek olduğunu belirten Şallı, kurulacak kütüphanenin Balkan coğrafyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasında bir köprü olacağını ifade etti.

- "Arşivlerde 1 milyona yakın belge var"

Bilimsel bir hafıza merkezi ve kültürel buluşma noktası olacak kütüphanenin önemli bir işlev göreceğini anlatan Şallı, "Kütüphane müze kapsamında tasarlanmaya müsait olan bu proje ülkemiz üniversiteleri arasında da bir ilk ve rol model olmaya adaydır. Tematik ve ihtisas kütüphaneleri Türkiye'deki üniversitelerin eksik bir parçasıdır." diye konuştu.

Şallı, Balkan Savaşları'yla ilgili yazılmış pek çok kitap, tez ve makale bulunduğunu arşiv kaynaklarında da dönemle ilgili 1 milyona yakın belgenin yer aldıığına dikkati çekti. Kütüphanenin Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kurulmasını planladıklarını dile getiren Şallı, "Balkan Savaşları Kütüphanesi ve Müzesi hiç şüphesiz kaybedilen toprakların değil, kaybedilmemesi gereken hafızanın bizatihi mekanlaştığı yer olarak düşünülmekte ve ona göre tasarlanmaktadır." ifadelerini kullandı. Şallı, Edirne Kuşatması'na Vali Halil Bey'in Gözünden Bakmak kitabının da Balkan Savaşları döneminde Edirne'de idarecilik yapan Vali Halil Bey'in Tanin gazetesine verdiği mülakatlardan faydalanarak hazırlandığını dile getirdi. Şallı, kitabın Edirne kuşatmasının idari ve mülki boyutunu anlamaya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan şehirlerini büyüten, İstanbul'un fethinin hazırlandığı Edirne'yle ilgili yapılan tarihi çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı.