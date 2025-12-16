Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:45
        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 6 şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve istihbarat şubeleri ekiplerince, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş için yer temin edilerek masözlere fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine geçen 12 Aralık'ta, 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Şüphelilerden birinin “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca “silahla yağma” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından arandığı tespit edilmiş, salonlarda çalışan 23 mağdur kadının ifadeleri alınmıştı.

        Aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve “randevu defteri” olarak kullanıldığı değerlendirilen evraka el konulmuş, bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

