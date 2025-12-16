Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:07 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:07
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.E'nin kullandığı 39 ADC 258 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Hasan Maksutoğlu Caddesi'nde S.T idaresindeki 22 NP 139 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü H.E. (19) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, caddedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

