Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Pazardere köyünde H.U'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede park halindeki araçlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil ve 2 römork kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
