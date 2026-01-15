Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Uzunköprü gazetesinin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü kutlandı

        Uzunköprü gazetesinin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:43
        Uzunköprü gazetesinin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü kutlandı
        Uzunköprü gazetesinin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        İmtiyaz sahibi İlker Ayvacı, gazetede düzenlenen programda, Uzunköprü'nün sesi olmayı görev bildiklerini söyledi.

        Tarafsız yayıncılık yaptıklarını belirten Ayvacı, "Şehrimizin adını taşıyan ve Uzunköprü'de günlük olarak yayınlanan tek gazete olmanın gururunu ve sorumluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yayın politikamızın merkezinde her zaman Uzunköprü ve bu ilçede yaşayan insanlarımız yer aldı." dedi.

        Ayvacı, Uzunköprü'nün Uzunköprülülerin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, gazeteye emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Programa, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Osman Aydın, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akalın, Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

