        Haberleri

        Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 08:46 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:46
        Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak
        Edirne, bu yıl da kürek sporunun önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre yıl boyunca büyükler ve gençler kategorilerinde Türkiye Kupası, Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri ve hazırlık kampları Edirne'de düzenlenecek.

        Takvim kapsamında, 27-29 Mart tarihlerinde Büyükler Türkiye Kupası, 17-19 Nisan'da Gençler Meriç Yarışları, 3-5 Temmuz'da Gençler Türkiye Kupası, 21-23 Ağustos'ta Gençler Türkiye Şampiyonası ve 25-27 Eylül'de Büyükler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.

        Yıl içinde ayrıca büyükler ve gençler milli takım seçmeleri, Avrupa ve dünya şampiyonalarına yönelik hazırlık kampları ile performans testleri de Edirne'de yapılacak.

