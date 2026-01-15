Edirne'de özel gereksinimli öğrenciler, şefler eşliğinde pasta yapmayı öğrendi

Edirne Gastronomi Akademisinde, özel gereksinimli öğrencilere yönelik pasta atölyesi düzenlendi.



Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen atölyeye, Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri katıldı.



Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde pasta yapımının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.



Atölye kapsamında özel gereksinimli bireyler, kek ve krema yapımı ile pasta süsleme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi.



Etkinliğin sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.



- "Değerli olduklarını hissettirmek istedik"



Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.



Özel gereksinimli bireylere değerli olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ergin, "Onlardaki beceri ve yeteneği güçlendirmek istedik." dedi.



Şef Gökhan Çekver de etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini belirtti.



Atölyede öğrencilerin pasta yapım aşamalarını öğrendiğini anlatan Çekver, "Onların günlük hayata katılması ve sosyalleşmeleri için böyle etkinliklere katılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Edirne Valiliğinin desteğiyle etkinliği düzenledik. Çok keyifliydi." şeklinde konuştu.

