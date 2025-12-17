Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı

        Edirne'de huzurevi sakinleri, sıfır atık bilincine dikkati çekmek amacıyla kurulan parkurda en fazla çöpü toplamak için yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:49
        Edirne'de huzurevi sakinleri sıfır atık parkurunda yarıştı
        Edirne'de huzurevi sakinleri, sıfır atık bilincine dikkati çekmek amacıyla kurulan parkurda en fazla çöpü toplamak için yarıştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Uzunköprü Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi’nde, "Aile Yılı" etkinlikleri ile Sıfır Atık Vizyonu kapsamında program düzenlendi.

        Program kapsamında huzurevinin bahçesine meyve fidanları dikildi.

        Fidan dikiminin ardından huzurevinin yemekhanesinde sıfır atık temalı yarışma gerçekleştirildi.

        Yarışmaya katılan huzurevi sakinleri, oluşturulan parkurda toplama aparatlarıyla belirlenen süre içinde en fazla çöpü toplamaya çalıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya verildi ve kıyafet hediye edildi.

        - "Yaşlılarımız her zaman yol gösterici"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, huzurevi sakinlerinin talebi doğrultusunda meyve fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Yaşlıların çevreye yönelik duyarlılık ve tecrübelerinin toplum için yol gösterici olduğunu belirten Sarı, etkinliğe katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da düzenledikleri etkinliklerle doğanın ve çevrenin korunmasının önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise çevreye katkı sağlayan her türlü çalışmayı desteklediklerini vurgulayarak, daha yeşil bir ülke için fidan dikimlerine devam edeceklerini kaydetti.

        Sıfır atık parkurunda İl Müdürü Sarı, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'in eşi Gülbahar Köken ile il müdürleri Tohumcu ve Köse de yarışmaya katıldı.

        Program, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

